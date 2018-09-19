كلمة, لنصر, الله, مساء, اليوم, عبر, الشاشة,

أعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في ختام كلمته في ليلة الثامن من ​عاشوراء​ ان "ليلة ويوم العاشر سأخطب من على الشاشة نتيجة الظروف الحساسة".

ويلقي نصرالله اليوم الأربعاء، عند الثامنة والنصف مساء، كلمته في ليلة العاشر ويتطرق فيها الى عدد من المواضيع السياسية في لبنان والمنطقة.