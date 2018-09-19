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وزارة الدفاع الروسية تشرح كيفية إسقاط الطائرة العسكرية فوق سوريا
2018-09-19 10:50:22
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وزارة الدفاع الروسية تشرح كيفية إسقاط الطائرة العسكرية فوق سوريا
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