تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 09:23:00 موظفو المجلس المحلي في طرعان : نرفض العنف وندعوا إلى المحبة والتسامح |  2019-01-03 09:10:18 عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية |  2019-01-03 09:07:46 انتخاب نائبي رئيس مجلس طرعان والبدء بتشكيل اللجان |  2019-01-03 06:48:27 ترامب: خسرنا سوريا منذ وقت طويل وهي ليست سوى الرمل والموت! |  2019-01-03 06:47:01 مصر.. وفاة كاميليا أنور السادات |  2019-01-03 06:43:59 الطقس - انخفاض على درجات الحرارة وامطار متفرقة |  2019-01-02 21:58:10 5 مواليد جدد في اول ايام العام الجديد في المستشفى الفرنسي |  2019-01-02 22:35:29 مدير المستشفى الفرنسي د.نائل الياس:نريد الدعم من وزارة الصحة لان ادارتنا سليمة وليس بسبب ازمة مالية خانقة |  2019-01-02 21:18:13 اطلاق وابل من الرصاص على سيارة سكرتير مجلس طرعان |  2019-01-02 22:14:48 "ورم ذكي".. أحدث طريقة لكشف وعلاج السرطان |  2019-01-02 22:08:35 جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها |  2019-01-02 21:22:02 السيسي يلتقي وزيراً اسرائيلياً الشهر المقبل |  2019-01-02 17:44:59 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 |  2019-01-02 17:39:13 رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين |  2019-01-02 15:51:25 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وزارة الدفاع الروسية تشرح كيفية إسقاط الطائرة العسكرية فوق سوريا



  |     |   اضافة تعليق



وزارة الدفاع الروسية تشرح كيفية إسقاط الطائرة العسكرية فوق سوريا




كلمات متعلقة

وزارة, الدفاع, الروسية, تشرح, كيفية, إسقاط, الطائرة, العسكرية, فوق, سوريا,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيالطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين شاهدوا توثيق عملية الطعن في محطة حافلات في رعنانا فلسطيني اصابات سكين رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحقق4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط مصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف الناصرة كرم مشعور كابتن ابناء هرتسليا درجة عليا فريق شارة مهام قيادة مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات وزير التعليم نفتالي بينيت يعغزي عائلة قاسم اسدي محمد احمد تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة سلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات اصابات حادث طرق ذاتي عرابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com