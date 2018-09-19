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81 شخصا حصيلة ضحايا إعصار مانغكوت في الفلبين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل عدد ضحايا إعصار "مانغكوت" في الفلبين إلى 81 شخصا، حيث حلّ على شرقي البلاد الجمعة الماضي مخلفا ضحايا وإصابات ودمارا غير مسبوق.



وأعلنت السلطات الفلبينية، أنه لا يزال هناك حوالي 60 شخصا في عداد المفقودين وأشارت إلى أن معظم القتلى، وقعوا ضحية لانزلاق التربة بسبب الأمطار الغزيرة.



وبعد الفلبين اتجه الإعصار إلى الصين، وضرب هونغ كونغ ومقاطعة غوانغدونغ الصينية ذات الكثافة السكانية العالية وتسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة.



ويبلغ قطر الإعصار، المعروف أيضا باسم أومبونغ 900 كيلومتر، ويتحرك بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة.




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