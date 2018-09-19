بالصور:, قميص, صلاح, يثير, مخاوف, جماهير, ليفربول,

كشف قميص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي استبدله خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، أمر تسبب في قلق جماهير ليفربول على سلامة نجمهم المحبوب.

ففي الدقيقة العاشرة، انبرى صلاح لتنفيذ ركلة ركنية اضطر قبلها لتبديل قميصه الذي بدأ به المباراة.وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي قبل أن ينجح دانييل ستوريدج في إحراز هدف التقدم لليفر بعد مرور نصف ساعة.وسلطت صحيفة (ميرور) البريطانية الضوء على تبديل صلاح لقميصه، ونقلت أن ما فعله المهاجم المصري سبب حالة من القلق لدى جماهير الريدز، بعدما رأت الكتف الأيسر لصلاح مربوطا بضمادة طبية، مشيرة إلى أن تغيير القميص جاء بسبب إزالة لفافة طبية كانت تلتصق به.وأثارت هذه الضمادة حالة من الدهشة والقلق لدى جماهير الليفر، كما كتبت الصحيفة، حيث تكهن الكثيرون بأن هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ما زال يعاني من آلام إصابته التي تعرض لها بعد احتكاك بمدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أربعة أشهر في العاصمة الأوكرانية كييف.