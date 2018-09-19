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تواصل الاعتصام في الخان الأحمر لليوم الخامس عشر



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يتواصل الاعتصام المفتوح والاستنفار مع أبناء شعبنا في قرية الخان الأحمر لليوم الـ 15 على التوالي، وسط حضور وتضامن على المستويين الوطني، والدولي.



وقال منسق حملة "انقذوا الخان الأحمر" في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن اليوم الأربعاء ستؤم خيمة الإسناد والتضامن وفود من مختلف الوزارات الحكومية، عدا عن وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي، في تأكيد واضح على تعاظم التضامن مع أهالي القرية، ورفضا لمخططات الاحتلال بتهجير سكانها.



وأشار إلى أن المئات يبيتون في خيمة الإسناد، حيث تم تأمين الفراش والأغطية والطعام، مؤكدا أن الحراك متواصل لحين تراجع السلطات عن سياستها في التهجير والهدم.




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