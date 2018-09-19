وفاة, الممثل, المصري, جميل, راتب, بعد, صراع, مع, المرض,

توفي صباح اليوم الأربعاء الممثل المصري ​جميل راتب​ بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ91 عاماً.وأعلن مدير أعماله هاني التهامي صباح اليوم أن راتب يتواجد في الوقت الحالي بمستشفى "الأنجلو أميركان" في القاهرة، وأنه فقد صوته خلال ساعاته الأخيرة قبل الرحيل.وقال:" البقاء لله.. رحل عن دنيانا الفنان والأب والصديق والمثل الأعلى جميل راتب" مضيفاً أن صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.وكان راتب قدّ مرّ في الفترة الأخيرة بحالة صحيّة صعبة أدت إلى فقدانه لصوته مما أضطره للسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج.