تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |  2018-12-19 15:00:33 موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة |  2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفاة الممثل المصري جميل راتب بعد صراع مع المرض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





توفي صباح اليوم الأربعاء الممثل المصري ​جميل راتب​ بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ91 عاماً.

وأعلن مدير أعماله هاني التهامي صباح اليوم أن راتب يتواجد في الوقت الحالي بمستشفى "الأنجلو أميركان" في القاهرة، وأنه فقد صوته خلال ساعاته الأخيرة قبل الرحيل.


وقال:" البقاء لله.. رحل عن دنيانا الفنان والأب والصديق والمثل الأعلى جميل راتب" مضيفاً أن صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.


وكان راتب قدّ مرّ في الفترة الأخيرة بحالة صحيّة صعبة أدت إلى فقدانه لصوته مما أضطره للسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج.






كلمات متعلقة

وفاة, الممثل, المصري, جميل, راتب, بعد, صراع, مع, المرض,

تابعونــا

أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش 2018-12-19 | 16:49:19

تعرضت الكاتبة الجزائرية ​أحلام مستغانمي​ لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات...

فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس 2018-12-19 | 15:00:03

أثارت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا على مواقع التواصل...

في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! 2018-12-19 | 13:31:48

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...

حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب 2018-12-19 | 12:35:39

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو 2018-12-19 | 10:16:29

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...

راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس 2018-12-19 | 08:36:25

خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الميلاد مع...

الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح 2018-12-18 | 23:55:29

بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عام التسامح، حمل الفنان...

نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت 2018-12-18 | 19:21:56

أظهر مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كانت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءدهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة الناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة تمديد اعتقال محكمة رئيس التجمع عوض عبد الفتاح حزب اموال ملايين شواقل بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة الطالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق استدعاء الشيخ كمال خطيب التحقيق معه الناصرة شرطة مظاهرة كفركنا الداعمة لحكومة تركيا والرافضة للانقلاب العسكريانقلاب سيارة حادث سيارة ذاتي اصابة سائقة متوسطة كفر قرعضبط اسلحة في ام الفحم اعتقال اب ابنه تفتبش بيت شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينسحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة الثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com