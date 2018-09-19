تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 17:44:59 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 |  2019-01-02 17:39:13 رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين |  2019-01-02 15:51:25 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع |  2019-01-02 15:45:40 وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام |  2019-01-02 15:45:46 ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" |  2019-01-02 14:57:45 حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية |  2019-01-02 14:50:59 كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل |  2019-01-02 14:50:24 سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين |  2019-01-02 14:31:14 البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين |  2019-01-02 13:17:16 المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم |  2019-01-02 12:37:44 الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل |  2019-01-02 12:50:21 "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية |  2019-01-02 12:15:17 توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-02 11:50:35 دراسة - الماريغوانا تعيد برمجة جينات الحيوانات المنوية! |  2019-01-02 11:50:19 غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو في الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 رغم رحيل البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ عن ​ريال مدريد الإسباني،​ وتعاقده مع ​يوفنتوس الإيطالي​، ما زالت المقارنة بينه ولاعب برشلونة ليونيل ميسي، مستمرة حتى الآن رغم مشاركتيهما في بطولتين مختلفتين.



وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه في مرمى إيندهوفن في افتتاح مباريات الفريقين ضمن ​دوري أبطال أوروبا​ لهذا الموسم من ركلة حرة ليصل إلى هدفه رقم 101 في البطولة.


وتشير الإحصائيات إلى أن ميسي وصل إلى الهدف رقم 61 في دوري المجموعات متخطياً بذلك رونالدو صاحب الـ60 هدفاً في دوري المجموعات برغم تفوق البرتغالي من حيث عدد الأهداف الإجمالي برصيد 120 هدفاً.




كلمات متعلقة

ميسي, يتفوق, على, كريستيانو, رونالدو, في, الأبطال,

تابعونــا

مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح 2019-01-02 | 15:45:21

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه يجهز مفاجأة لمحمد صلاح نجم...

راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد 2019-01-02 | 14:50:56

ذكرت تقارير إعلامية، أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد،...

فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة 2019-01-02 | 12:50:37

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقطع...

رونالدو ينشر صورته مع ولي عهد دبي.. وسيل من الإعجابات رونالدو ينشر صورته مع ولي عهد دبي.. وسيل من الإعجابات 2019-01-02 | 11:50:26

نشر كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، صورة...

بعد وداع الريال.. عرض "مليوني" لانتقال نافاس إلى البريميرليغ بعد وداع الريال.. عرض "مليوني" لانتقال نافاس إلى البريميرليغ 2019-01-02 | 10:28:47

بعد أن نشر رسالة وداعية عبر حسابه على إنستغرام، ذكرت تقارير صحيفة أن عرضا بقيمة 14...

لوفرين ينشر محادثة واتساب "مضحكة" مع محمد صلاح لوفرين ينشر محادثة واتساب "مضحكة" مع محمد صلاح 2019-01-02 | 09:29:14

أظهرت رسائل متبادلة بين لاعبين من ليفربول في تطبيق "واتساب"، مؤخرا، جوا من المرح...

فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله 2019-01-01 | 22:19:40

أثار إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، المزيد من الغموض حول...

مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 مهمة تعاقدية تنتظر ريال مدريد في 2019 2019-01-01 | 17:29:44

يدخل ريال مدريد 2019 وأمامه الكثير من الأهداف، بعد أن حقق عديد الإنجازات خلال...

اضافة جديدة يقدمها رونالدو ليوفنتوس اضافة جديدة يقدمها رونالدو ليوفنتوس 2019-01-01 | 12:40:25

بعد 4 اشهر فقط من انتقال البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ الى ​يوفنتوس الايطالي​...

قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي 2019-01-01 | 10:00:32

احتل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الأول في القيمة التسويقية للاعبي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق سيارة شاحنة انقلاب مفرق الموفيل كفر مندا اصابة شخصين اصابتان الحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال أورط وادي سلامة تخرج حفل تخريج الفوج ال 13 طلابها مدرسة قرية اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام 70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com