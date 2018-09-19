ميسي, يتفوق, على, كريستيانو, رونالدو, في, الأبطال,

رغم رحيل البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ عن ​ريال مدريد الإسباني،​ وتعاقده مع ​يوفنتوس الإيطالي​، ما زالت المقارنة بينه ولاعب برشلونة ليونيل ميسي، مستمرة حتى الآن رغم مشاركتيهما في بطولتين مختلفتين.

وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه في مرمى إيندهوفن في افتتاح مباريات الفريقين ضمن ​دوري أبطال أوروبا​ لهذا الموسم من ركلة حرة ليصل إلى هدفه رقم 101 في البطولة.وتشير الإحصائيات إلى أن ميسي وصل إلى الهدف رقم 61 في دوري المجموعات متخطياً بذلك رونالدو صاحب الـ60 هدفاً في دوري المجموعات برغم تفوق البرتغالي من حيث عدد الأهداف الإجمالي برصيد 120 هدفاً.