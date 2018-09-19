طمرة, :, اطلاق, النار, على, محل, تجاري, دون, اصابات,

أقدم مجهولون عند منتصف الليلة على طلاق وابل من الرصاص باتجاه واجهة محل تجاري بحي "خلة الشريف" بمدينة طمرة حيث اخترقت الواجهة الحديدية والزجاجية للمحل والحقت اضرارا جسيمة للمحل، في حين لم يبلغ عن وقوع أاصابات في صفوف المواطنين.

الشرطة وصلت الى المكان للتحقيق في ملابسات الحادث واستجواب الجيران وصاحب المحل .