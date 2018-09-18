تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-23 22:55:10 تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي |  2018-12-23 22:48:48 مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع |  2018-12-23 20:02:01 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط |  2018-12-23 19:27:46 رهط:اعتقال شابتين بشبهة الاعتداء على قاصر |  2018-12-23 18:46:55 تقديم تصريح مدعي عام بحق شاب فحماوي بشبهة اطلاق النار وضح النهار |  2018-12-23 18:44:51 جمعية حقوق المواطن تلتمس للعليا لشطب قانون القومية |  2018-12-23 18:41:20 المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشكر طاقم المعلمين بمناسبة إنتهاء الفصل الأول |  2018-12-23 18:37:30 نتنياهو:تصرفات الطاغية المعادي للسامية اردوغان جنونية |  2018-12-23 15:02:17 الرئيس ماكرون يُشيد بشجاعة قوات "برخان" |  2018-12-23 15:00:14 النائب أكرم حسون في زيارة عمل الى شعب |  2018-12-23 14:27:36 75 ألف مهنئ في "آخر عيد ميلاد" لأمبراطور اليابان |  2018-12-23 14:08:32 نتنياهو: سحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياسة إسرائيل |  2018-12-23 13:50:26 هذه هي الشوارع التي ستكون مغلقة خلال مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة |  2018-12-23 13:20:46 لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار |  2018-12-23 13:19:17 أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي يقود برشلونة لإذلال آيندهوفن برباعية



  |     |   اضافة تعليق



حقق فريق برشلونة، الانتصار بنتيجة كبيرة على آيندهوفن، بنتيجة (4-0)، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل الكتلان "كامب نو".

وسجل ميسي "هاتريك" في الدقائق (31، 77، 87)، بينما أحرز ديمبلي في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده لـ3 نقاط، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما تذيل آيندهوفن المجموعة بدون نقاط، التي تضم توتنهام وإنتر ميلان.

وكان أول تهديد في المباراة من جانب آيندهوفن، بتسديدة قوية من اللاعب بيريرو على يسار تير شتيجن، في الدقيقة 8.

وجاء الرد من برشلونة، في الدقيقة 10، عبر رأسية قوية من البرازيلي فيليب كوتينيو علت مرمى الهولنديين.

وواصل الزحف الهولندي بتسديدة قوية من بيرخواين أسفل يمين مرمى تير شتيجن، في الدقيقة 13.

وأهدر ليونيل ميسي فرصة خطيرة لبرشلونة برعونة أمام مرمى الخصم، إذ لم يستغل التمريرة المميزة من كوتينيو وسدد الكرة بعيدًا عن المرمى، في الدقيقة 15.

وافتتح البرغوث ميسي التسجيل، من ركلة حرة بطريقة مميزة، في الدقيقة 32، على يسار حارس آيندهوفن زوت.

وبدأ الفريق الضيف في التراجع بعد هذا الهدف، وفي المقابل واصل الزحف الكتالوني نحو مرمى زوت، بتسديدات من جوردي ألبا وراكيتيتش وسيرجي روبيرتو.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، بدأ برشلونة بقوة، وسدد ليونيل ميسي على الحارس زوت، في الدقيقة 49، أمسكها الحارس بيده.

وتألق الحارس زوت في التصدي لتسديدة قوية من فيليب كوتينيو، في الدقيقة 57، ليمنع برشلونة من تسجيل الهدف الثاني.

وأهدر ميسي ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 60 من المباراة، حيث سدد الكرة فوق مرمى آيندهوفن. وكان أول تهديد حقيقي من قبل الفريق الضيف بتسديدة قوية من اللاعب أنجلينو تصدى لها الألماني تير شتيجن.

وقرر فان بوميل، المدير الفني لآيندهوفن، الدفع بنيكولاس ميرين بدلًا من نيك فيرجيفير، في الدقيقة 66، لتدعيم دفاعات فريقه.

وأنقذت العارضة الفريق الهولندي من الهدف الثاني لبرشلونة، بعد تسديدة من الأوروجوياني لويس سواريز، في الدقيقة 67.

ونجح عثمان ديمبلي، في تسجيل هدفًا رائعًا للبارسا، في الدقيقة 74 من المباراة، بعد مرور مميز بين مدافعي آيندهوفن، قبل أن يسدد كرة قوية على يسار الحارس زوت.

وعاد ليونيل ميسي لتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 76، مستغلًا تمريرة سحرية من راكيتيتش، سددها على يمين زوت.

وأشرك مدرب آيندهوفن، ثاني أوراقه، بإدخال دونيايل مالين بدلًا من ستيفن بيرجوين، في الدقيقة 77.

وتلقى الفرنسي صامويل أومتيتي البطاقة الحمراء، في الدقيقة 79، بعدما حصل على الإنذار الثاني على إثر تدخل قوي على لوزانو.

ودفع فالفيردي بكليمنت لينجليت، بدلًا من البرازيلي فيليب كوتينيو، ثم آرثر بدلًا من ديمبلي، وفيدال بدلًا من أيفان راكيتيتش.

وواصل ميسي التألق بتسجيل الهدف الرابع لبرشلونة، والثالث له في المباراة "هاتريك"، في الدقيقة 87، مستغلًا تمريرة من سواريز، ليقود البارسا للصدارة.





كلمات متعلقة

ميسي, يقود, برشلونة, لإذلال, آيندهوفن, برباعية,

تابعونــا

الكشف عن صدمة مورينيو في اجتماع إقالته من مانشستر يونايتد الكشف عن صدمة مورينيو في اجتماع إقالته من مانشستر يونايتد 2018-12-23 | 18:54:16

كشف تقرير بريطاني عن الصدمة التي تعرض لها البرتغالي جوزيه مورينيو منذ عدة أيام،...

برشلونة يخطط لاصطياد مهاجم مانشستر يونايتد برشلونة يخطط لاصطياد مهاجم مانشستر يونايتد 2018-12-23 | 14:31:45

يخطط برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، خلال المرحلة المقبلة، من أجل دعم خطه الأمامي،...

لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار لاعب ريال مدريد المنتظر يحفظ أسرار نيمار 2018-12-23 | 13:20:46

رفض رودريجو جويس، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل،...

راشفورد: خماسية كارديف مجرد بداية مع سولسكاير راشفورد: خماسية كارديف مجرد بداية مع سولسكاير 2018-12-23 | 09:32:46

يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أن الفوز الكبير أمام كارديف سيتي (5-1)،...

قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية قطار برشلونة يدهس سيلتا فيجو بثنائية 2018-12-22 | 23:22:36

حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن...

ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي ريال مدريد يهزم العين ويتوج بطلاً لأندية العالم للمرة الثالثة على التوالي 2018-12-22 | 20:33:42

حافظ ريال مدريد الإسباني، على كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على...

آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد آرسنال يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد 2018-12-22 | 13:25:49

يسعى آرسنال للحصول على نجم ريال مدريد، في صفقة تبادلية بين الناديين، خلال الفترة...

صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج صلاح يقود ليفربول للابتعاد بصدارة البريميرليج 2018-12-22 | 07:18:56

ابتعد ليفربول بصدارة البريميرليج، اليوم الجمعة، بعد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون...

سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني سانشيز "رهن التحقيق".. والسبب مورينيو والـ20 ألف إسترليني 2018-12-21 | 18:04:32

يبدو أن طرد المدرب جوزيه مورينيو كان بالنسبة إلى بعض لاعبي مانشستر يونايتد مسألة...

ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية 2018-12-21 | 18:02:22

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين عرابه استعدادات لاستقبال عيد الفطر السعيد الزينه تسوق نشطه عميل سري مشتبهين تجارة سلاح مخدرات طمرة نحف الناعورة ام الفحم عسفيا نحف الجش وجسر الزرقاءمعلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودكرم مشعور اول لاعب عربي يستدعى لتدريبات منتخب اسرائيل لكرة السلة لاعب ابناء هرتسليا الناصرة مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اصابة حادث طرق شاحنة بين سيارة خصوصية كفركنا الشارع الرئيسي انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة غالب زاهر برازي قرية شعب وفاة الطالب 12 عاما مدرسة ب محمد يوسف قدم مرشح رئاسة انتخابات كفر مندا اجتماع نسائي انتخابي قرية الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدبئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com