مسؤول, اميركي:, لن, نساعد, في, إعادة, إعمار, سوريا,

أعلن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية جيمس جيفري خلال جلسة ل‍مجلس الأمن حول سوريا، "أننا لن نساعد الحكومة السورية في إعادة إعمار سوريا"، مشددا على أن "إيران مسؤولة عن الدمار والعنف في سوريا.

وأكد جيفري أنه "يجب على الأمم المتحدة أن تحدد موعداً لتأسيس لجنة صياغة الدستور".