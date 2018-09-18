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الكرملين: العمليات الإسرائيلية في سوريا خرق لسيادة هذا البلد



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أعلن الكرملين أن العمليات الإسرائيلية التي تنفذها في سوريا، تعتبر خرقا لسيادة هذا البلد، مشددا على أن إسرائيل في حادث الطائرة الروسية لم تتقيد بالاتفاق حول تفادي الحوادث الخطيرة.

وقال الكرملين في بيان حول المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الروسي طالب نتنياهو بعدم السماح بوقوع حالات مشابهة لتلك التي حصلت مع الطائرة "إيل 20" في سوريا.

ووفقا للكرملين، فقد "ذكر الرئيس الروسي أن مثل هذه العمليات من جانب سلاح الجو الإسرائيلي تنتهك سيادة سوريا. وفي هذه الحالة، لم يتم الالتزام بالاتفاقيات الروسية-الإسرائيلية بشأن تفادي الحوادث الخطيرة، ونتيجة لذلك، سقطت الطائرة الروسية بنيران أسلحة الدفاع الجوي السورية".

 

وذكر الكرملين أن "نتنياهو تعهد بتقديم معلومات مفصلة حول الإجراءات التي قام بها اليوم سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي السورية، وسيقدمها قريبا إلى موسكو قائد سلاح الجو الإسرائيلي".

 





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