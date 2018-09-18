REFORM, تطلق, مشروع, نشطاء, سياسيين, من, أجل, التغيير ,

اطلقت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM بالشراكة مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية Norwegian Peoples Aid مشروع نشطاء سياسيين من أجل التغيير، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة من الناشطين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية والسياسية لجعلهم وكلاء للتغيير في مجتمعاتهم المحلية، وتعزيز الانسجام بين مختلف المكونات المجتمعية من خلال تدريب المجموعات المستهدفة على منهجيات التحويل المجتمعي.

هذا واختتمت المؤسسة الورشة التدريبية الاولى من تدريبات التحويل المجتمعي من المشروع والتي عقدت على مدار خمس أيام في مقر المؤسسة في رام الله للبحث في اليات النهوض بواقع المشاركة السياسية للفئات الشابة في مختلف المناطق الفلسطينية بمشاركة أكثر من 20 ناشطة وناشط شبابي من مختلف المحافظات.

وهدف التدريب الى تمكين الشباب والنساء عن طريق اشراكهم في العمليات التنظيمية، للاسهام في تعزيز التنسيق بين مختلف المكونات المجتمعية لتفعيل دورهم في الحياة العامة وصناعة القرار، وتعزيز التناغم الاجتماعي وجسر القجوات بينهم. لتطوير نظم اجتماعية مستجيبة لاحتياجاتهم، وحقوقهم، ورؤيتهم، وأهدافهم، وذلك بإستخدام منهجية .Facilitating Reform





وأشار أمير جبارين منسق المشاريع في REFORM الى أن التدريب عمل على فحص بيئة الواقع المحيط بالعمل الشبابي بالتطرق الى العمقين الثقافي والبنيوي الناظم لعمل الشباب في القطاعات المختلفة، وكذلك تعريف حالات الاختلافات المجتمعية وأسبابها واثرها على مشاركة الشباب وسيما النساء في عملية صناعة القرار. وأضاف أن المؤسسة تعمل على ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ تعلم ﻛﻴﻔﻴﺔ تطبيق ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ من أجل ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ والتعددية.



هذا ويهدف المشروع أيضا الى تحسين واقع مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار من خلال تطوير قدرات النساء والشباب للانخراط في تطوير سياسات مستجيبة لاحتياجاتهم، وسيتم اشراك المشاركين على طوال فترة تنفيذ المشروع في تدريبات على اعداد أوراق السياسات العامة، وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة، ورصد مدى استجابة عمليات صنع القرار لاحتياجات المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع صناع قرار واجتماعات تنسيقية مع المجتمع المحلي في مختلف المناطق من أجل مناهضة الاصطفاف وتعزيز العملية الديمقراطية.