تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

من يخطف الأضواء الليلة في صدام ليفربول وسان جيرمان؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب "آنفيلد"، الذي سيكون مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه باريس سان جيرمان، في افتتاح مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ومن المتوقع أن تكون المباراة حامية الوطيس، لامتلاك الفريقين لمجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي.



ويضم سان جيرمان الثلاثي المرعب النجم البرازيلي نيمار، والموهبة الفرنسية الصاعدة كيليان مبابي، والهداف الأوروغوياني إدينسون كافاني.


أما ليفربول، الذي اكتفى بمركز الوصافة في الموسم الماضي، فبدوره يضم ثلاثيا هجوميا ضاربا يقوده المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينيو، الذي يعاني من الإصابة ولم تتأكد بعد مشاركته في المباراة.


ومن سيخطف الأضواء أيضا في مباراة الليلة؟




كلمات متعلقة

من, يخطف, الأضواء, الليلة, في, صدام, ليفربول, وسان, جيرمان؟,

تابعونــا

صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل 2018-12-26 | 23:41:15

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم...

مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت 2018-12-26 | 17:31:19

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي...

لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار 2018-12-26 | 15:50:26

كشف لاعب خط وسط فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي البرازيلي...

رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط 2018-12-26 | 15:00:42

أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستواه لا زال يتطور...

مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون مدرب ليفربول: لو سمعت هذا السؤال.. سأحطم الميكروفون 2018-12-26 | 13:55:12

حث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لاعبي فريقه على "الاستمتاع" بالسباق الذي يخوضونه في...

مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا 2018-12-26 | 12:50:43

أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي،...

رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز 2018-12-26 | 11:45:44

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان يقترب من...

راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو 2018-12-26 | 10:40:21

كشفت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية أن القائد سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين...

ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" 2018-12-26 | 09:27:13

مع غياب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن منصات تتويج الجوائز الفردية،...

بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد 2018-12-25 | 17:38:53

تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية قنبلة قديمة عهد جيش مخلفات الجيش مدينة عرابة شرطة مواطن ارض شروق حسن تحقيق حلم فاراياتي عرض ازياء الفتاة الناصرة حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا وليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم مأمون كنعان طمرة قاضي شرعي انتخاب قضاة المحامي قضاة شرعيين جدد 7مصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة سويد سويد رئيس مجلس البقيعة القاء قنبلة شرطة اضرار دون اصابات طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية اصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com