من, يخطف, الأضواء, الليلة, في, صدام, ليفربول, وسان, جيرمان؟,

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب "آنفيلد"، الذي سيكون مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه باريس سان جيرمان، في افتتاح مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تكون المباراة حامية الوطيس، لامتلاك الفريقين لمجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي.ويضم سان جيرمان الثلاثي المرعب النجم البرازيلي نيمار، والموهبة الفرنسية الصاعدة كيليان مبابي، والهداف الأوروغوياني إدينسون كافاني.أما ليفربول، الذي اكتفى بمركز الوصافة في الموسم الماضي، فبدوره يضم ثلاثيا هجوميا ضاربا يقوده المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فيرمينيو، الذي يعاني من الإصابة ولم تتأكد بعد مشاركته في المباراة.ومن سيخطف الأضواء أيضا في مباراة الليلة؟