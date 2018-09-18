تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكشف عن هوية أول سائح في رحلة حول القمر!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سيكون الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، البالغ من العمر 42 عاماً أول شخص يطير إلى الفضاء الخارجي كسائح في رحلة حول القمر، مع شركة أسبيس أكس الأميركية.



 وسوف تستغرق الرحلة حوالي 7 أيام وستكون في مطلع عام 2023، وتضم آخرين من 6 إلى 8 أشخاص معه.


وهؤلاء الرفاق هم فنانون ورسامون سوف يقوم مايزاوا بدعوتهم لمشاركته الرحلة إلى القمر، ويرجع ذلك لحبه للفنون.


وسوف يكون مايزاوا أول شخص يصل إلى مدار القمر منذ رحلة أبولو عام 1972، بعد أن دفع مبلغاً لم يتم الإعلان عنه للشركة التي يمتلكها الملياردير الأميركي أيلون ماسك.




كلمات متعلقة

الكشف, عن, هوية, أول, سائح, في, رحلة, حول, القمر!,

تابعونــا

ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة 2018-12-26 | 23:42:51

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، يوم الأربعاء، إلى العاصمة...

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا 2018-12-26 | 17:21:38

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا مساء الثلاثاء نفذته 6...

لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة 2018-12-26 | 15:55:35

في مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، تواجه رئيسان مصريان سابقان هما حسني...

روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً 2018-12-26 | 15:08:28

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، اسقطت 14 صاروخاً امس من اصل...

مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! 2018-12-26 | 14:11:21

وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام...

الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة 2018-12-26 | 11:23:55

قال وزير الخارجية والمغتربينالفلسطيني رياض المالكي إنه بناء على توجيهات الرئيس...

بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها 2018-12-26 | 11:22:17

تعمل دول الخليج على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد ثماني سنوات من تعليق...

انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق 2018-12-25 | 22:18:21

افادت مصادر سورية بوقوع عدة غارات مساء اليوم على مطار دمشق حيث قالت انها استهدفت...

نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية 2018-12-25 | 19:42:20

قام رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزراء الحكومة بجولة في الحدود الشمالية حيث يقوم...

الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان 2018-12-25 | 14:16:14

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان منشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم انجاز غيداء زعبي مركز سلطة محلية مؤتمرعامل اصابة ام الفحم سقط سقوط اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةمحمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب طرود غذائية مدرسة البطوف الاعدادية عرابة طلاب مدير رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها اصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة امنية النعامي 7 اشهر وفاة الطفلة حورة حادث طرق مروع شارع الموت حافلة سيارة خصوصية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com