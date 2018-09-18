الكشف, عن, هوية, أول, سائح, في, رحلة, حول, القمر!,

سيكون الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، البالغ من العمر 42 عاماً أول شخص يطير إلى الفضاء الخارجي كسائح في رحلة حول القمر، مع شركة أسبيس أكس الأميركية.

وسوف تستغرق الرحلة حوالي 7 أيام وستكون في مطلع عام 2023، وتضم آخرين من 6 إلى 8 أشخاص معه.وهؤلاء الرفاق هم فنانون ورسامون سوف يقوم مايزاوا بدعوتهم لمشاركته الرحلة إلى القمر، ويرجع ذلك لحبه للفنون.وسوف يكون مايزاوا أول شخص يصل إلى مدار القمر منذ رحلة أبولو عام 1972، بعد أن دفع مبلغاً لم يتم الإعلان عنه للشركة التي يمتلكها الملياردير الأميركي أيلون ماسك.