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فيديو - اتمام الصلح بين الطلاب بعد الشجار في احدى مدارس كابول



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فيديو - اتمام الصلح بين الطلاب بعد الشجار في احدى مدارس كابول




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