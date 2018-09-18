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فيديو - اتمام الصلح بين الطلاب بعد الشجار في احدى مدارس كابول
2018-09-18 14:37:48
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صلحة بين الطلاب بعد الشجار في مدرسة بكابول
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