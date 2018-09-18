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صلاح يتحدث عن حظوظ فريقه في دوري الأبطال وعلاقته بماني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت مجلة "فرانس فوتبول" حوارا مع النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، تحدث فيه عن حظوظ فريقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا والعلاقة التي تربطه بزميله السنغالي ساديو ماني.

وقال صلاح في حظوظ فريقه في التشامبيونز ليغ: "يمكننا تكرار ما فعلناه العام الماضي وتقديم موسم جيد. أنا واثق من أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لا أريد الضغط على اللاعبين، لكن كل شيء ممكن".


وبشأن الخصم المقبل الذي سيواجهه ليفربول الليلة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قال النجم المصري: "يمتلك باريس سان جرمان لاعبين جيدين.. أنتظر على أحر من الجمر هذه المواجهة".


وتطرق صلاح أيضا لعلاقته بزميليه السنغالي ماني حيث قال: "نحن أصدقاء ونتحدث كثيرا.. غالبا ما نجلس جنبا إلى جنب في غرف تبديل الملابس، هناك تضامن حقيقي بيننا ولا نهتم بمن سيسجل الهدف.. كل واحد يقوم بمجهوده ليساعد الآخر على التسجيل، وكما لاحظتم كلنا نسجل".


وتأتي تصريحات صلاح بعد أيام قليلة من الضجة التي رافقت مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، حيث اتهمت الجماهير ماني في تلك المواجهة بالأنانية والاعتماد على اللعب الفردي، وعدم تمرير كرات سانحة لصلاح، كانت ستمنحه فرصة تعزيز رصيده من الأهداف خلال هذا الموسم.




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