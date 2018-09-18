فيديو - اصابات خلال شجار عنيف بين طلاب في مدرسة بكابول

وقع ظهر اليوم الثلاثاء في احدى المدارس الثانوية في قرية كابول شجار وصف بالعنيف بين عدد من الطلاب في ساحة المدرسة .

وقد اسفر الشجار عن اصابات في صفوف الطلاب فيما تم فض النزاع والاشتباك بعد تدخل الطواقم التدريسية في المدرسة .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار .