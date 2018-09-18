فيديو - اصابات خلال شجار عنيف بين طلاب في مدرسة بكابول

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صادقت الهيئة العامة للكنيست (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التأمين...
توفي يوم امس الطفل الفلسطيني محمد وهبة امام احد المستشفيات في شمال لبنان بعد ان...
مدرسة السّلام في سخنين تستضيف طلّاب اللّقب الثّاني "تكنولوجيا تربويّة" من كليّة...
داهمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم الاربعاء حي البراغلة في مدينة ام الفحم...
عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الاربعاء، على معالجة حادث طرق ذاتي وقع في...
يعود الاخصائيون الاجتماعيون الى العمل المنتظم اليوم بعد ان قرروا وقف اجراءاتهم...
أوعز وزير الزراعة أوري أريئيل إلى الجهات المعنية مساء امس بوقف استيراد الفواكه...
توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث...
توفي صباح اليوم في المستشفى الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من سكان جلجولية , متأثرا...
أسفر حادث اطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة 6 اشخاص بينهم 5 بجراح وصفت...
وين اهل الخير بكابول
حرام. يروح ارواح طيبه مشان اشياء
فاضيه
وزعامات
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