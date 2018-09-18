لوك, نجلاء, بدر, الجرئ, يثير, عاصفة, من, التعليقات,

شاركت الفنانة المصرية نجلاء بدر جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نجلاء ظهرت في الصور وهي ترتدي بلوزة شفافة تكشف عن جسدها بشكل واضح، ورغم تسريحة نجلاء وماكياجها البسيط إلا أن الجمهور التفت أكثر إلى ملابسها.بعض الفانز أحبوا طلة نجلاء وغازلوها من خلال عدد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بشكلها وتناسق قوامها، بينما قال البعض الآخر إن طلتها جريئة جدا، وتكشف عن جسدها بشكل مبالغ فيه، ولذلك لم تخلو التعليقات من الانتقادات.الفنانة الشابة شاركت في عدة أعمال فنية هامة، ونافست في رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع» مع كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، دينا فؤاد، لطفي لبيب ومحمد عادل.نجلاء بدر بدأت حياتها المهنية من خلال مسلسل «النوة»، ثم بدأت عملها كمذيعة، وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال، ولكنها ما لبثت أن اقتحمت مجال التمثيل، وقدمت عدد من الأعمال ومنها: «حكاية حياة، طرف تالت، الزوجة الثانية، على كف عفريت، حكاية حياة، قلوب»، وغيرها.