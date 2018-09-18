دانئ, ألفيس, :, ريال, مدريد, أكثر, خطورة, بدون, رونالدو,

يرى البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ريال مدريد أصبح أكثر خطورة بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال ألفيس، خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنه، على عكس ما يعتقده الجميع، ريال مدريد أصبح أكثر قوة كفريق بدون كريستيانو".وأضاف: "ريال مدريد أصبح أصعب مما كان عليه من قبل، وأصبحت الأمور أكثر تعقيدًا على المنافسين الذين كانوا يركزون على رونالدو، والآن الفريق أكثر خطورة على الأقل بالنسبة لطريقة اللعب".وتابع: "الميرنجي أكثر جماعية الآن، ومن الواضح أن رحيل رونالدو خسارة فادحة، لكن ريال مدريد يظل ريال مدريد".وأردف: "الأشخاص يريدون دائما تحديات جديدة ولم يفاجئني رونالدو بأنه رحل، لقد فعل أشياء عظيمة في مدريد، والآن يريد تكرار ذلك في مكان آخر".وواصل: "أعتقد أن رونالدو مثلي حين كنت في برشلونة، لقد كان يشعر بالراحة للغاية، ويعتقد الآن أنه في حاجة إلى تحدٍ جديد".واختتم: "باريس سان جيرمان يحتاج إلى روح وعقلية مختلفة، لكن لدي مشاعر وأشياء جيدة تتحسن هنا"