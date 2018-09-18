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دانئ ألفيس : ريال مدريد أكثر خطورة بدون رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ريال مدريد أصبح أكثر خطورة بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.



وقال ألفيس، خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنه، على عكس ما يعتقده الجميع، ريال مدريد أصبح أكثر قوة كفريق بدون كريستيانو".


وأضاف: "ريال مدريد أصبح أصعب مما كان عليه من قبل، وأصبحت الأمور أكثر تعقيدًا على المنافسين الذين كانوا يركزون على رونالدو، والآن الفريق أكثر خطورة على الأقل بالنسبة لطريقة اللعب".


وتابع: "الميرنجي أكثر جماعية الآن، ومن الواضح أن رحيل رونالدو خسارة فادحة، لكن ريال مدريد يظل ريال مدريد".


وأردف: "الأشخاص يريدون دائما تحديات جديدة ولم يفاجئني رونالدو بأنه رحل، لقد فعل أشياء عظيمة في مدريد، والآن يريد تكرار ذلك في مكان آخر".


وواصل: "أعتقد أن رونالدو مثلي حين كنت في برشلونة، لقد كان يشعر بالراحة للغاية، ويعتقد الآن أنه في حاجة إلى تحدٍ جديد".


واختتم: "باريس سان جيرمان يحتاج إلى روح وعقلية مختلفة، لكن لدي مشاعر وأشياء جيدة تتحسن هنا"




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