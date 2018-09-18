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رونالدو يعترف بالتوتر قليلا بعد رحيله عن الريال ويكشف السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه كان يشعر بالتوتر قليلا، بعد رحيله عن ريال مدريد، بسبب الأحاديث حول عدم تسجيله مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.



وقال رونالدو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت الإيطالية – Sky Sport Italia"، بعد تسجيله أول هدفين له في الدوري الإيطالي: "أنا سعيد جدا، لقد بدأنا بشكل ممتاز. لقد دافع ساسولو بشكل جيد، لكننا ضغطنا وفزنا بجدارة. كانت عندي رغبة كبيرة في التسجيل، وأنا سعيد لأنني تمكنت من إرسال الكرة إلى داخل الشباك".


وأضاف النجم البرتغالي: "هذه هي كرة القدم، والأهم هو أن الفريق حقق الفوز. من الواضح أنني كنت متوترا قليلا بسبب عدم التسجيل بعد الانتقال من ريال مدريد. كان هناك انتظار طويل، لكنني ممتن لزملائي، الذين دعموني بغض النظر عن أي شيء".


وأوضح الدون: "كنت أعلم بأنني أعمل بشكل جيد، ومسألة الأهداف مجرد وقت. تأقلمت جيدا مع كرة القدم الإيطالية".
 

وفي سياق آخر، كشف رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 120 هدفا، بأن هذه البطولة هي المفضلة بالنسبة له، مشيرا إلى أنه: "لدينا مجموعة صعبة للغاية. نحن نعلم أنه بإمكاننا أن نلعب جيدا، يجب على يوفنتوس التركيز على إظهار أفضل ما لديه".


وافتتح رونالدو سجله التهديفي بقميص يوفنتوس، بإحرازه هدفين له قاده بهما إلى الفوز على ضيفه ساسولو (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو. 


وقطع رونالدو صيامه عن التهديف في الوقت المناسب، قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق البطولة المفضلة له، هي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، حيث سيبدأ مشواره فيها مع يوفنتوس بمواجهة مضيفه فالنسيا الإسباني، يوم الأربعاء المقبل.




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