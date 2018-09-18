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أودي تطلق سيارة كهربائية بأنظمة فريدة! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت أودي مؤخرا شريط فيديو ترويجيا لسيارة "e-tron" الكهربائية الرياضية التي ستطرحها في الأسواق قريبا.



ويركز الفيديو على إظهار الطابع الرياضي للسيارة وسرعة حركتها على مختلف الطرق، حتى تلك المكسوة بالثلوج، كدليل على قوة السيارة وقدرة تحملها للبرد الشديد بالرغم من كونها مركبة إلكترونية.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بمحركين كهربائيين بعزم 408 أحصنة، قادران على زيادة التسارع من 0 إل 100 كلم/ساعة في ظرف 6 ثوان تقريبا.



كما ستزود المركبة بنظام مكابح فريد يتفاعل مع مقدار ضغط السائق على دواسة الوقود، ومنظومة "استعادة الطاقة" التي ستشحن البطارية أثناء الحركة.




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