فيديو صور - اصابات واعتقالات في ساحات المسجد الاقصى

استنكرت دائرة الاوقاف الاسلامية صباح اليوم الثلاثاء , اعتداء قوات الشرطة بشكل عنيف، صباح اليوم، على عدد من المصلين وحراس وموظفي وإدارة المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس ، أن القوات الخاصة تقتحم المسجد وتقوم بالاعتداء على كل من يتواجد في الأقصى من مصلين وإدارة وموظفين وحراس.وأضاف أن قوات الشرطة شنت حملة اعتقالات في صفوف الحراس والمصلين داخل باحات المسجد.وأكد أن الوضع يزداد توتراً في المسجد الأقصى