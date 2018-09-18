نوال, الزغبي, تشوّق, متابعيها, لكليب, “برج, الحمل”,

شوّقت الفنانة ​نوال الزغبي​ متابعيها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “​برج الحمل​”، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت الزغبي برومو الكليب، وعلّقت: “قريباً.. إخراج ​بسام الترك​”.وكانت نوال الزغبي قد أجّلت طرح كليب “برج الحمل”، والذي إنتهت من تصوير في 2017، بسبب رغبتها في طرح أغنيات أخرى منها “لا تلعب معايا” و”قالوا”.من ناحية أخرى، تواصل نوال الزغبي وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، والذي يضم 10 أغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية، وتتعاون فيه مع عمرو مصطفى ومحمد رحيم، وغيرهما.