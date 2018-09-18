ابو, ظبي, تتصدر, كأكثر, مدن, العالم, أماناً,

تواصل العاصمة الاماراتية أبوظبي تصدر أكثر مدن العالم أماناً، للعام الثاني، وسجل مؤشر الإمارة ارتفاعاً إيجابياً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع من 86.46 نقطة لنصف العام الأول من العام الماضي إلى 88.26 نقطة خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، بحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

وانخفض مؤشر الجرائم بالنسبة للمدينة من 13.54 نقطة في النصف الأول من العام الماضي إلى 11.74 نقطة هذا العام، ما يجعلها تواصل مؤشرات المدينة الأقل جريمة عالمياً.وارتفع مركز أبوظبي، في السنوات الـ 4 الأخيرة ضمن مؤشر الأمان العالمي، من المركز 21 عالمياً في نصف العام الأول لعام 2015 إلى الـ4 عالمياً في الفترة ذاتها من عام 2016، ثم تصدرت أبوظبي مدن العالم في كل من مؤشري نصف العام الأول لعام 2017 الماضي و2018 الجاري.وسجل مؤشر الأمان للإمارة ارتفاعاً من 78.38 نقطة في عام 2015 إلى 84.23 نقطة في عام 2016، ليصل إلى 86.46 نقطة العام الماضي، و88.26 نقطة العام الجاري، بارتفاع قدره نحو 10 نقاط خلال ذات الفترة الزمنية من عام 2015 إلى 2018.وانخفض مؤشر أعداد الجرائم للإمارة من 21.62 نقطة في عام 2015 إلى 15.77 نقطة لعام 2016، ووصل إلى 13.54 نقطة خلال النصف الأول من العام الماضي، و11.74 نقطة للعام الجاري، بانخفاض يصل إلى نحو 10 نقاط خلال 4 فترات نصفية للأعوام من 2015 إلى 2018.