تعرفوا, على, سبب, بكاء, ليونيل, ميسي, في, منتصف, الليل.., فيديو,

يمر كل لاعب كرة قدم بفترة من سوء الحظ، قد تكون في إصابة أو توقف عن تسجيل الأهداف، أو استبعاد لأي ظروف فنية أو إدارية من جانب المدرب.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب بلاده، مر بهذه الظروف إلا أنه في إحدى المرات فاجأ الجميع ببكاء هيستيري في الليل، مما جعل الجميع يعيشون أوقات حزينة من أجل اللاعب.صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلت عن إلفيو باولوروسو، مدرب منتخب الأرجنتين السابق للياقة البدنية، قوله: إن نجم منتخب “التانجو” عاش أسوأ لحظات في حياته بعد الهزيمة في نهائي بطولة كأس أمريكا لكرة القدم 2016.باولوروسو أضاف: كان الأمر مؤلما جدا في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام تشيلي، ولكن القادم كان أسوأ، حوالي الساعة الثانية صباحا وجدت ليونيل ميسي وهو يبكي كما لو أنه فقد للتو والدته، لقد فقد عقله، ولم يستطع أحد من تهدئة روعه احتضنته وقضينا بعض الوقت معا.ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لم يحصل على أي لقب حتى الآن مع منتخب بلاده، فقد خسر المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس أمريكا 2016، أمام نظيره التشيلي بركلات الترجيح، وأهدر ميسي ركلة الترجيح الأولى، ليتكرر سيناريو “كوبا أمريكا - 2015”.. كما وصلت الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، قبل أن تخسر أمام ألمانيا بهدف جاء في الوقت القاتل من زمن الشوط الإضافي الثاني، حمل توقيع الألماني ماريو جوتزه.منتخب “التانجو” فشل أيضا بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال روسيا 2018، بخروجه مبكرا من الدور الثاني، على يد نظيره الفرنسي، إثر هزيمته أمامه بثلاثة أهداف مقابل أربعة، وتوج منتخب “الديوك” فيما بعد بلقب البطولة.