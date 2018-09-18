تعرفوا, على, سبب, بكاء, ليونيل, ميسي, في, منتصف, الليل.., فيديو,

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يدخل ريال مدريد 2019 وأمامه الكثير من الأهداف، بعد أن حقق عديد الإنجازات خلال...
بعد 4 اشهر فقط من انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس الايطالي...
احتل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الأول في القيمة التسويقية للاعبي...
أعاد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم ونجم نادي باريس سان جرمان، نشر صورة...
لم يخف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، تمنيه اللعب بجوار...
وقع فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة مع اللاعب الشفاعمري علي خطيب...
عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا،...
أفضل هدافي عام 2018.. ميسي يتصدر ورونالدو يتراجع وصلاح يتألق تاريخ النشر:31.12.2018 | 06:50...
أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...
قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...