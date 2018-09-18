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ترامب يعلن فرض رسوم على بضائع صينية بـ200 مليار دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 صعدت واشنطن حربها التجارية مع الصين، الاثنين، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار، لكنها استثنت بعض المنتجات الإلكترونية وسلعا استهلاكية من الرسوم الجديدة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان أصدره البيت الأبيض، إن "الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر وتبلغ 10% لغاية نهاية العام. واعتبارا من الأول من يناير المقبل سترفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25%".


كذلك هدد الرئيس الأمريكي، عند الإعلان عن الرسوم الجديدة، من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأمريكيين أو الصناعات الأمريكية "فسندخل فورا المرحلة الثالثة، وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريبا".


وتم استثناء ساعات "أبل" الذكية وأجهزة البلوتوث، إضافة إلى منتجات الصحة والسلامة مثل الكراسي العالية وخوذات الدراجات ومقاعد سيارات الأطفال وألعاب الأطفال من هذه الرسوم.




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