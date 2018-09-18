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د.نضال مهنا من ام الفحم يمارس طريقة جديدة لجراحة الغدة الدرقية تزيل اعراض الاكتئاب لدى المرضى



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



الطبيب الفحماوي نضال مهنا، الخبير في جراحة الأورام السرطانية في الرأس والرقبة، ورئيس وحدة "معالجة أمراض الرأس والرقبة " في مستشفى "إيخلوف" في تل أبيب ابتكر طريقة جديدة لجراحة الغدة الدرقية تزيل اعراض الاكتئاب.


طريقة جديدة لإجراء هذه العملية الجراحية يمارسها الدكتور نضال مهنأ من المركز الطبي ايخيلوف وهو متخصص في جراحة الراس والعنق الذي تلقى تحصيله الاختصاصي في مستشفى "ماونت سيناي" بمدينة تورونتو الكندية.


وقال الدكتور مهنا ان الطريقة الجديدة لاستئصال الغدة تتمثل بقطع فتحة صغيرة في جنب عنق المريض بدون الفصل ببين العضلات ثم الوصول بالأدوات الجراحية الى الغدة واستئصالها. 

وأضاف الدكتور مهنا انه تم اجراء هذه العملية في 30 مريضا خلال السنتين الماضيتين وان هؤلاء تماثلوا للشفاء بوتيرة أسرع مما كان الحال في المرضى الذين أجريت لهم العملية بالطريقة التقليدية. كما لوحظ تلاشي اعراض الاكتئاب لديهم بسرعة مع استعادت التوازن لمستوى الكالسيوم في الجسم.




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