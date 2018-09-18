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طمرة - اصابة بالغة لشاب (19 عاما) سقط عليه زجاج



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا  من مركز الزهراوي الطبي صباح اليوم الثلاثاء :"   اصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجروح بالغة ونزيف حاد بعد سقوط زجاج عليه.


وقد قدم طاقم مركز الزهراوي فرع طمرة العلاج للمصاب حيث تم نقله الى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج.




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