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فهرية أفجين حامل بطفلها الأول من زوجها بوراك أوزجيفيت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن حمل الممثلة التركية ​فهرية أفجين​ من زوجها الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​، وإنتظارهما للخبر اليقين بفارغ الصبر، أكدت صحيفة "حرييت" التركية الموضوع.



ونقلت عن لسان الطبيب الخاص بفهرية أنها حامل بالشهر الثاني، وأضافت بعض المصادر أنها لم تتمالك نفسها وإنهمرت دموعها لحظة معرفتها بالخبر.


ومن ناحية أخرى، تراجع في الفترة الماضية النشاط الفني لفهرية على الرغم من تلقيها الكثير من العروض لكنها ترفضها بالأغلب من دون أسباب واضحة، حيث أرجع البعض السبب إلى زواجها وتركيزها على علاقتها ببوراك حالياً.




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