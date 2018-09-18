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إستقبال العام الهجري الجديد 1440 بجامع عمر المختار يافة الناصرة‎



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إستقبال العام الهجري الجديد 1440 بجامع عمر المختار يافة الناصرة‎




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