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مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى بحراسة مشددة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس .



وأفادت مصادر محلية، أنّ 136 مستوطناً ، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى،  بحراسة مشددة من قوات الإسرائيلي.




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