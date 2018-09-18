مستوطنون, يقتحمون, ساحات, الأقصى, بحراسة, مشددة,

وأفادت مصادر محلية، أنّ 136 مستوطناً ، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الإسرائيلي.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس .

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