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الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ وتسقطها في أجواء اللاذقية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بوقوع عدوان على اللاذقية استهدف مؤسسة الصناعات التقنية، مشيرة إلى أن المضادات الجوية تصدت وأسقطت عددا من الصواريخ.



وأضافت: حتى اللحظة الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع أجسام غريبة في مدينة اللاذقية.


إلى ذلك قال مصدر عسكري سوري إن: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية وتعترض عددا منها قبل الوصول إلى أهدافها.




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