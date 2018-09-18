الدفاعات, السورية, تتصدى, لصواريخ, وتسقطها, في, أجواء, اللاذقية,

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بوقوع عدوان على اللاذقية استهدف مؤسسة الصناعات التقنية، مشيرة إلى أن المضادات الجوية تصدت وأسقطت عددا من الصواريخ.

وأضافت: حتى اللحظة الدفاعات الجوية السورية تتعامل مع أجسام غريبة في مدينة اللاذقية.إلى ذلك قال مصدر عسكري سوري إن: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية وتعترض عددا منها قبل الوصول إلى أهدافها.