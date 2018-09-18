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مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خطفت الفنانة ​مايا دياب​ الأنظار مجدداً بإطلالتها الجريئة، في أحدث ظهور لها.



ونشرت دياب عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وهي ترتدي سروالاً بدا كأنه ممزّق، يظهر من خلاله الشورت القصير باللون الفضّي، مع كروب-توب فضّية أيضاً. وارتدت جاكيت مطابقة للسروال. 


ونسّقت دياب اللوك الفضي الذي اعتمدته، مع حذاء الكعب العالي باللون الفضّي أيضاً.


يُذكر أن دياب تتحضّر للعودة الى الشاشة من جديد، حيث بدأت الحضيرات لانطلاق تصوير برنامج جديد لها على شاشة mtv ليكون برنامجا منوعاً جديداً شبابياً وفنياً، أي مثل برنامجها الشهير "هيك منغني" (أو مواسم جديدة منه).




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