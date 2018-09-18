المسكنات, تضاعف, خطر, إصابة, الطفل, بالربو,

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن إعطاء الأطفال الصغار مسكنات الباراسيتامول قد يضاعف احتمالية إصابتهم بالربو في مرحلة الطفولة المتأخرة.

ووفقا لباحثين، توجد آلية في الرئتين تشمل أنزيمات تستخدم مضاد الأكسدة "غلوتاثيون" (glutathione) لإزالة السموم منهما ومحاربة الالتهاب وحماية الخلايا من الضرر.وقال الباحثون إن الباراسيتامول يستهلك الغلوتاثيون الذي تستخدمه الأنزيمات في إزالة سموم الرئتين، مما قد يؤدي للربو.وأجرى الدراسة باحثون بقيادة شين داي في جامعة ملبورن بأستراليا، وشملت 620 طفلا. وقُدمت النتائج إلى المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في باريس.تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لا تثبت أن الباراسيتامول يسبب الربو.من جانبه قال الدكتور جون رين من إدارة تنظيم منتجات الأدوية والرعاية الصحية في بريطانيا، إن الباراسيتامول آمن وفعال لعلاج الألم والحمى لمجموعة من الحالات عند استخدامه بشكل صحيح، مضيفا "ينصح المرضى باستشارة الطبيب إذا استمرت أعراضهم".