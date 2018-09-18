تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 16:31:53 رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد |  2018-12-29 15:27:54 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية |  2018-12-29 15:04:13 اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة |  2018-12-29 13:26:14 رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة |  2018-12-29 13:14:47 اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب |  2018-12-29 11:43:07 جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه |  2018-12-29 11:39:21 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب |  2018-12-29 11:34:22 اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة |  2018-12-29 11:32:29 نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان |  2018-12-29 11:28:27 اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة |  2018-12-29 07:41:23 استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا |  2018-12-29 07:38:09 اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف |  2018-12-28 23:27:03 مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة |  2018-12-28 23:26:07 بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا |  2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

استشهاد الشابين ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮ في قصف شرق خانيونس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شابين بقصف صاروخي إسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة ان طواقم الاسعاف نقلت الشهيديْن إلى مجمع ناصر الطبّي بعد انتشالهم على مقربة من السياج العنصري.


واكدت الوزارة ان الشهيدين هما ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮ من خانيونس.


وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة استطلاع للاحتلال أطلقت صاروخاً على مجموعة من الشبان قرب السياج العنصري شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد شابين.




كلمات متعلقة

استشهاد, الشابين, ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ, ﻭﻣﺤﻤﺪ, ﺧﻀﺮ, في, قصف, شرق, خانيونس,

تابعونــا

رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة 2018-12-29 | 13:26:14

كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...

نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان 2018-12-29 | 11:32:29

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...

مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة 2018-12-28 | 23:27:03

أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة،...

بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا 2018-12-28 | 23:26:07

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال...

لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم 2018-12-28 | 17:40:24

خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة...

بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا 2018-12-28 | 09:19:22

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا...

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر 2018-12-28 | 09:18:47

قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت...

بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة 2018-12-28 | 06:12:05

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير...

لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل 2018-12-27 | 20:49:13

يغادر الليلة رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل...

سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" 2018-12-27 | 16:50:00

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بموجات نزوح غير مسبوقة شهدها آخر جيب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مهرجان ومسيرة شم النسيم مسني مسنو الشمال قرية ميعار المهجرة احتفال اختتام مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث اعتقال عمال فلسطينيين بدون تصاريح عمل اقامة اسرائيل الشرطة اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب طعن جندي شاب عربي من سكان الشمال ليف كنمفراتس حسفا مشتبه فر من المكان سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق عماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عاماذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفابيت لحم اضراب شامل اليوم الشهيد استشهاد الجيش الاحتلال رصاصة القلب اصابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com