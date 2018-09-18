استشهاد, الشابين, ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ, ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ, ﻭﻣﺤﻤﺪ, ﺧﻀﺮ, في, قصف, شرق, خانيونس,

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شابين بقصف صاروخي إسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة ان طواقم الاسعاف نقلت الشهيديْن إلى مجمع ناصر الطبّي بعد انتشالهم على مقربة من السياج العنصري.واكدت الوزارة ان الشهيدين هما ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮ من خانيونس.وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة استطلاع للاحتلال أطلقت صاروخاً على مجموعة من الشبان قرب السياج العنصري شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد شابين.