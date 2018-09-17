نتنياهو:, سنستجلب, إلى, إسرائيل, حوالي, 1000, شخص, من, الفلاشا, قريبا,

عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا اليوم جلسة للجنة الوزارية المعنية بدعم ودمج المواطنين الإسرائيليين الذين ينحدرون من أصول إثيوبية في المجتمع الإسرائيلي العام.

هذا وقال نتنياهو في مستهل الجلسة: "هذه هي الجلسة الـ 11 التي تعقدها هذه اللجنة الوزارية. وقد وعدت خلال الجلسة السابقة طرح توصيات بشأن جالية الفلاشا. بعد أن أجريت مشاورات مع عضوي الكنيست أمساليم ونجوسا، يسرني الإعلان عن قراري القاضي بضرورة استجلاب نحو 1000 شخص من أبناء الجالية ممن يقيم أطفالهم في البلاد.

ومع أن هذا القرار في غاية التعقيد نظرًا لتداعيات أخرى تكون لدينا على المواطنين الإثيوبيي الأصل، إلا أنني عازم على القيام بذلك وأضيف أن ذلك يأتي بعد أن هاجر1300 من أبناء طائفة الفلاشا إلى إسرائيل.

وقد طلبت من الوزير أرييه درعي، الذي تعذر عليه حضور هذه الجلسة، عرض مشروع قرار بهذا الشأن على الحكومة, مما يشكل استمرارًا للعناية الهامة التي نوليها لهذه الجالية العزيزة على قلوبنا، والتي تعدّ جزءًا من شعبنا وجزءًا من دولتنا".

كما تطرق رئيس الوزراء نتنياهو إلى مظاهر التمييز التي وقعت في مدينة كريات غات: "بلغت إلى مسامعي أمس مقولة شنيعة وعنصرية أطلقت بحق اليهود الإثيوبيين من مدينة كريات غات. لا نقبل بذلك إطلاقًا، بل نرفض ذلك بشكل قاطع وسنناقش خلال هذه الجلسة الوسائل التي يجب اتخاذها بغية التعامل مع هذه الظاهرة ومعالجتها. لن نقبل بمظاهر التمييز بحق مجتمع اليهود الذين ينحدرون من أصول إثيوبية أو بحق أي مجتمع آخر في إسرائيل. فسنناقش ذلك خلال هذه الجلسة".