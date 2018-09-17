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المركز: اصابة طفلة (عامين ونصف) اثر تعرضها للدهس



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اصيب طفلة ابنة العامين والنصف مساء اليوم الاثنين بجراح في مدينة تل ابيب وذلك بعد خروجها من منزل ذويها وتعرضها للدهس من قبل سيارة مارة

وعلى الفور تم نقل الطفلة الى مستشفى ايخليوف في المدينة لتلقي العلاج حيث وصفت اصابتها بالطفيفة 

المركز: اصابة طفلة (عامين ونصف) اثر تعرضها للدهس




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