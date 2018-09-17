اغلاق, شارع, 70, قرب, يوكنعام, من, كلا, الاتجاهين, بسبب, انسكاب, باطون,

وذلك بسبب انسكاب باطون على الشارع. وتعمل الشرطة في المكان على تنظيم حركة السير وتوجيه السائقين الى طرق بديلة.

بحسب بيان الناطق بلسان الشرطة مسلء اليوم الاثنين فقد قامت شرطة السير مساء اليوم باغلاق شارع رقم 70 قرب يوكنعام من كلا الاتجاهين

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