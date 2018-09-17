تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  0000-00-00 00:00:00 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  0000-00-00 00:00:00 العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشاركة واسعة في احياء الذكرى الـ 61 لمجزرة صندلة



  |     |   اضافة تعليق



أحيت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات المنبثقة عنها، واللجنة الشعبية لقرية صندلة، اليوم الاثنين، الذكرى الـ 61 لمجزرة صندلة، التي راح ضحيتها 15 طفلا عائدين من المدرسة بانفجار لغم زرع في طريقهم قصدا. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن قانون القومية هو الترجمة الدستورية لمجزرة صندلة، وكل المجازر بحق شعبنا، ليقول إن قتل الفلسطيني شرعي ومقبول.

 


وقد انطلقت المسيرة بمشاركة العشرات من أبناء القرية وأعضاء لجنة المتابعة، من مسجد القرية نحو المقبرة حيث أضرحة الشهداء الـ 15، والقيت كلمات تولى عرافتها وائل عمري، فيما رحب الحاج مصطفى عمري ابن القرية بالحضور داعيا لأن احياء الذكرى سنويا.

 


وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في كلمته، إن هذه المجزرة مرّت من دون محاسبة المجرمين، تماما كما جرى مع مجزرة كفر قاسم التي وقعت في العام 1956، وراح ضحيتها 49 شهيدا، إذ تم الحكم على المجرم شدمي بدفع غرامة قرش واحد، وتاليا وقعت مجزرة يوم الأرض، حين سقط 6 شهداء، ثم مجزرة هبة القدس والاقصى التي راح ضحيتها 13 شهيدا، وبين مجزرة ومجزرة سقط عشرات الشهداء من جماهيرنا العربية الصامدة في وطنها.

 


وتابع بركة، أن هذا يعني أن هذه الدولة تتعامل مع قتلنا كأمر شرعي ومقبول عليها، ففي 19 تموز 2018 سن الكنيست الإسرائيلي قانون القومية، هو الترجمة الدستورية لمجزرة صندلة، ومجزرة كفر قاسم ويوم الأرض وهبة القدس والاقصى، ولتبرير قتل كل شهدائنا. فهذا القانون جاء ليقول أنه لا مكان ولا مكانة لشعبنا الفلسطيني في وطنه، وأن المواطنة لليهود فقط، والإقامة لليهود فقط، بينما العرب هو خارج الكيان والكينونة وخارج المكان والتاريخ والحقوق.
ودعا بركة الى أوسع مشاركة وتجند تام للإضراب العام الذي سيكون في الأول من تشرين الأول المقبل، ويشمل الكل الفلسطيني، ضد قانون القومية، وهو اضراب يشمل كل شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في الوطن وخارجه، ليشهر قامته ووجوده وحقه وثباته على موقفه وعلى حقوقه.


وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا الشيخ كمال خطيب، إن ذكرى مجزرة صندلة الـ 61 تصادف الذكرى الـ 36 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي حصدت أرواح آلاف الشهداء، واستمرت أياما، وقع فيها قتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، وجرى محاصرتهم حتى تعفنت أجسادهم. ونذكر جيدا تلك المشاهد. فكما تم دفن شهداء من أطفال صندلة بأكياس لأن أجسادهم تشوهت، كان أيضا الحال في صبرا وشاتيلا.
وقال خطيب، إن عقلية المجزرة منغرسة في الصهيونية، وعقول الصهاينة الذين يلاحقون شعبنا أينما وجد، كما يجري أسبوعيا في الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، في مسيرات العودة، فقبل أيام قليلة قتلوا طفلا ابن 12 عاما، وأمثاله في عمر الزهور يلهون. إن عقلية الصهيونية الاجرامية لا تميز بين طفل وشيخ وامرأة ورجل. ولكن هم يعلمون اننا لا يمكن ان ننسى، فهؤلاء الأطفال الذي يلهون حولنا الآن، غرست في أذهانهم قصة استشهاد أطفال صندلة، وهذا أكبر اثبات على أننا لن ننسى. وفي العام 1948، كنا 153 الفا، واليوم نزيد عن مليون ونصف المليون، وهذا اثبات صمود.

 

مشاركة واسعة في احياء الذكرى الـ 61 لمجزرة صندلة




كلمات متعلقة

مشاركة, واسعة, في, احياء, الذكرى, الـ, 61, لمجزرة, صندلة,

تابعونــا

فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية 2019-01-01 | 01:04:35

استقبلت مدينة الناصرة العام الميلادي الجديد 2019 بعرض العاب نارية مميز حيث تجمع...

ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام 2018-12-31 | 22:49:15

من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين...

التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات 0000-00-00 | 00:00:00

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في...

اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث 2018-12-31 | 22:22:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب...

باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق 2018-12-31 | 20:20:13

فجعت مدينة باقة الغربية، مساء اليوم الاثنين، بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة،...

مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات 2018-12-31 | 18:13:34

صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن...

ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس 2018-12-31 | 18:11:46

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود...

شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار 2018-12-31 | 13:42:14

لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...

المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. 2018-12-31 | 15:21:35

اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...

فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2018-12-31 | 13:10:32

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة النادي الرياضي الطيرة الشعاع كفر قاسم ارتقاء الى الدرجة الاولى احتفالات المسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصلينفارس نعسه وفاة الشاب 40 عاما اثر مرض عضال لم يمهله طويلا بلدة محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربيوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة الصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات مستشفى الناصرة الانجليزي بشارة بشارات يحارب البكتيريا المكتسبة الجلمة جنين اغلاق معبر الجيش عالقون طلاب الجامعة الامريكية لليوم الثاني التوالي موظف بارز في مجلس شعب مشتبه النصب الاحتيال خيانة الامانةرانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةسديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة اصابات حادث طرق مروع مدخل قرية عبلين الشرطة اسعاف مركز حياة الطبي مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com