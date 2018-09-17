بالون, يحوي, قنبلة, يدوية, يسقط, على, شارع, 232,

بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الاثنين خلال نشاط لتطبيق القانون على الطريق 232 عثر متطوع في شرطة المرور على بالون يتطاير حيث تم وصله بجسم مشبوه . بعد أن تم انزال البالون الى الارض تبين أنه تم توصيل قنبلة يدوية له.

على الفور تم اغلاق المنطقة واستدعاء قوات إضافية للمساعدة حيث تتم معالجة الجسم المشبوه على يد اخصائي متفجرات.

تم اغلاق الطريق أمام حركة المرور ويطلب من الجمهور الاستماع الى تعليمات رجال الشرطة واعتماد طرق بديلة.

*الشرطة تناشد الجمهور إلى توخي أقصى درجات الحذر فيما يتعلق بالاجسام المشبوه - كالطائرات الورقية والبالونات ، التي قد تحتوي على متفجرات و / أو مواد حارقة قد تشكل خطر على سلامة المواطنين*.





*الشرطة تناشد الجمهور في حالة العثور على اي جسم مشبوه الاتصال بشكل فوري على مركز الطوارئ 100 وترك التعامل مع الجسم المشبوه لافراد الشرطة وخبراء المتفجرات.**