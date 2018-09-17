تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علماء يحذرون: "البقر" سبب انتشار وباء قاتل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بينت دراسات منظمة الصحة العالمية أن أنواعا جديدة من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية في الأبقار تملك مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة.



وأكدت المنظمة أيضا، وفقا لصحيفة ديلي ميل، أن هذه البكتيريا الخارقة يمكن أن تنتشر عن طريق التنفس وبالتالي، تصيب الحيوانات الأخرى وحتى البشر.


وأجرى علماء من جامعة هلسنكي دراسة مماثلة أكدت البيانات التي حصلت عليها منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص. وبعد أن أجرى العلماء مقارنة لبكتيريا المكورات العنقودية وطفراتها منذ آلاف السنين، اكتشفوا أن هناك تغيرا كاملا في الحمض النووي لهذه البكتيريا، ما سمح لها بتقوية مناعتها أمام المضادات الحيوية، وهذا ما يسمح للمرض بالانتشار بسرعة أكبر وإصابته للحيوانات والبشر.


ولا يسمح التغير الحاصل في الحمض النووي للبكتيريا العنقودية الذهبية بإصابة عدد أكبر من الحيوانات والبشر فقط، بل يتسبب بتزاوجها مع أنواع جديدة من البكتيريا وبالتالي زيادة مقاومتها لأدوية المضادات الحيوية مهما كانت فعاليتها قوية.


ولاحظ العلماء أيضا أن الإصابات بالبكتيريا الخارقة تقتل كل عام حوالي 50 ألف شخص، وأن عدد المصابين بها في تزايد مستمر.


ويتوقع خبراء منظمة الصحة العالمية أن يستمر هذا الوضع لحين تركيب مضادات حيوية عالية الفعالية. وحتى ذلك الحين، يمكن أن يرتفع عدد ضحايا العدوى بهذه البكتيريا لمئات الآلاف من البشر وهذا مشابه لحجم وباء عالمي.




كلمات متعلقة

علماء, يحذرون:, "البقر", سبب, انتشار, وباء, قاتل!,

تابعونــا

أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان 2018-12-25 | 13:19:15

لا تنجم مشاكل الأسنان دائما عن عدم تنظيفها، فكثيرون يرتكبون أخطاء خلال عملية...

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين 2018-12-25 | 07:40:15

عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...

13 فائدة مذهلة لسمك التونة 13 فائدة مذهلة لسمك التونة 2018-12-24 | 20:22:15

بفضل مزاياه العديدة، يعتبر سمك التونة الخيار الأمثل للرياضيين والباحثين عن...

ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! 2018-12-24 | 14:00:29

توصلت دراسة حديثة إلى أن ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، يمكن أن تساعد على...

مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس 2018-12-24 | 13:00:25

ابتكر علماء من مركز جون هوبكنز للسرطان "مزيجا مثاليا" قادرا على القضاء على سرطان...

أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! 2018-12-24 | 12:23:50

يواجه الآباء، الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن أطفالهم يقضون وقتاً طويلاً أمام...

اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم 2018-12-24 | 11:50:09

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن أحد مكونات قطرات العين الخاصة بعلاج أمراض...

عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة 2018-12-24 | 10:15:40

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-24 | 06:56:14

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-23 | 13:19:17

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق معتقل قاصرين مواجهات الشرطة اعتقال شبان عربي الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة كنيسة التجلي سرقة اقتحام تدنيس بيت القربان جبل الطور مجهولون تحقيق استنكار مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه الحاجة سريا عبد الحميد تلتقي خالها من لبنان بعد فراق 35 عاما في مكة المكرمة أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة جبل المكبر طعن اطلاق نار قتل 3 يهود مواطنين حافلة ارمون هنتسيف شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com