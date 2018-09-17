طرح, حاسب, شخصي, بشاشتين, وخصائص, تقنية, فريدة!,

استعرضت شركة آسوس منذ مدة حاسب "Zenbook Pro"، وهو أول حواسبها الشخصية المزودة بشاشتين.

وزود هذا الجهاز بهيكل أنيق من المعدن الخفيف والمتين، وشاشة أساسية تعمل باللمس بمقاس 15 بوصة، ودقة عرض 4k، والأهم هو الشاشة الصغيرة الإضافية الصغيرة الأخرى بحجم 6 بوصات، والتي توضع مكان لوحة التحكم "touchpad" على لوحة المفاتيح.ويمكن للمستخدم استغلال الشاشة الإضافية التي تعمل باللمس أيضا لمشاهدة الفيدوهات والصور بشكل مستقل عن الشاشة الأساسية، كما يمكنه استعمالها كـ "touchpad"، أو لوحة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والصوت، أو حتى كآلة حاسبة أو تقويم.وجاء هذا الحاسب بأحدث الأنظمة ومكبرات الصوت، بالإضافة إلى معالج "intle core I9"، وذاكرة وصول عشوائي 16 أو 32 غيغابايت، وماسح لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى شريط إلكتروني يعمل باللمس، موجود أعلى لوحة المفاتيح، للتحكم بالتطبيقات والصوت والفيديوهات.