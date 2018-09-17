بوجبا, يتخلى, عن, قميص, يونايتد, لتهنئة, إبراهيموفيتش,

هنأ الدولي الفرنسي، بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد، زميله السابق في الفريق، العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف رقم 500 في مسيرته الاحترافية، اليوم الأحد، مع نايه الجديد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بطريقة بهلوانية.وقام بوجبا بتهنئة زلاتان عبر حسابه في شبكة الصور "إنستجرام"، حيث ارتدى الفرنسي قميص لوس أنجلوس جالكسي، وكتب على فيديو نشره "تهانينا على الهدف 500".وأضاف: "لقد أخبرتك أنك تلعب كرة الكرة وأنت تشاهد جاكي تشان أو جت لي أو بروس لي".أما زلاتان فعلق على الهدف الرائع الذي سجله، وتلقى عليه تصفيق جماهير الخصم "تورنتو": "إنها ليست المرة الأولى التي أتلقى خلالها تحية جماهير الخصم، ليس من الجيد أن تخسر، لكنني سعيد لتورنتو لأنهم سيبقون في الذاكرة بأنني سجلت هدفي الـ500 في مرماهم