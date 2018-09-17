تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 09:41:03 استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد |  2018-12-18 09:11:15 سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال |  2018-12-18 08:53:27 جامعة بيرزيت تعطل الدوام اليوم |  2018-12-18 08:52:32 الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة |  2018-12-18 08:49:05 تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" |  2018-12-18 08:46:20 شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد |  2018-12-18 08:43:38 احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا |  2018-12-18 08:42:52 الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة |  2018-12-18 08:31:52 مستوطنون يعطبون إطارات سيارات ويخطون شعارات عنصرية شرق سلفيت |  2018-12-18 08:25:33 اصابتان احداها متوسطة باطلاق نار في الطيبة |  2018-12-18 08:17:42 فيديو - اصابة متوسطة لطفلة 8 سنوات جراء انزلاق شاحنة نفايات على طلاب بطريقهم للمدرسة في جبل المكبر بالقدس |  2018-12-18 06:05:18 المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم |  2018-12-18 05:59:00 حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل |  2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوجبا يتخلى عن قميص يونايتد لتهنئة إبراهيموفيتش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هنأ الدولي الفرنسي، بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد، زميله السابق في الفريق، العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وسجل إبراهيموفيتش الهدف رقم 500 في مسيرته الاحترافية، اليوم الأحد، مع نايه الجديد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بطريقة بهلوانية.


وقام بوجبا بتهنئة زلاتان عبر حسابه في شبكة الصور "إنستجرام"، حيث ارتدى الفرنسي قميص لوس أنجلوس جالكسي، وكتب على فيديو نشره "تهانينا على الهدف 500".


وأضاف: "لقد أخبرتك أنك تلعب كرة الكرة وأنت تشاهد جاكي تشان أو جت لي أو بروس لي".


أما زلاتان فعلق على الهدف الرائع الذي سجله، وتلقى عليه تصفيق جماهير الخصم "تورنتو": "إنها ليست المرة الأولى التي أتلقى خلالها تحية جماهير الخصم، ليس من الجيد أن تخسر، لكنني سعيد لتورنتو لأنهم سيبقون في الذاكرة بأنني سجلت هدفي الـ500 في مرماهم




كلمات متعلقة

بوجبا, يتخلى, عن, قميص, يونايتد, لتهنئة, إبراهيموفيتش,

تابعونــا

مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو 2018-12-18 | 08:48:05

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي،...

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين اصابة خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل ورشة بناء نهاريا شفاعمرو معليا اضاءة شجرة الميلاد عيد قرية تحتفل احتفال مسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء مصرع شخص حادث طرق مروع قرب طرعان اصابة فتى شرطة اسعاف حسين علي بدر حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسعين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقبيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتادارة فريق ابناء اللد تشجيع الجمهور تحقيق الارتقاء الى مصاف الدرجة العليا تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع اصاب رجل امرأة عربيين عرب مدينة اللد اطلاق نار طفيفة متوسطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com