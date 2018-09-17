مكسيم, خليل, يرد, بطريقة, مستفزة, على, منتقدي, إهماله, لوالدته,

بعد الضجة التي اثارها مقطع فيديو لوالدته من داخل دار المسنين في سوريا، قرر النجم السوري مكسيم خليل الرد على كل ما ينشر عن هذا الامر على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة.

ونشر خليل عبر صفحته على تطبيق “انستغرام” صوراً تجمعه بزوجته سوسن أرشيد، وعلق عليها قائلاً: “حدث مرة ان كنا بالطيارة، شفنا الغيوم والشمس تحتنا، حبينا نعمل سكوب وضجة.. طلبنا من الطيار يهدي السرعة شوي وطلعنا على جناح الطيارة. كان منظز بياخد العقل، رفعت هالكاميرا لفوق واخدنا سلفي علوي والغيوم والشمس خلفي”.وأكمل روايته الساخرة: “قلت لحالي مستحيل حدا يصدقني، مهم ضلينا قاعدين على الجناح والناس بقلب الطيارة عم يتفرجوا علينا.. شي يقول هيدول ميتين، شي يقول تماثيل، وشي يقول أرواح وشياطين، وفي ناس حرام فكرونا غرافيك، تخيلوا!”.وأضاف: “نعم يا سادة، قصة حقيقية في عالم السوشيال ميديا، فأهلاً وسهلاً بكم. ولا تخرج قبل ان تضغط لايك وتكتب سبحان الله”.وختم رسالته “اللي عنده شك يعمل نفس الصورة”.وأثارت كلماته ضجة كبيرة بين متابعيه والجمهور، فاستغرب بعضهم طريقته في الرد، الساخرة والمهينة له، واصفين ما قاله بـ”المستفز” و”المسيء لمسيرته الفنية”، طالبين منه الالتفات إلى والدته ورعايتها والتوقف عن هذه المهاترات.وكان الممثل السوري وزوجته واجها موجة من الانتقادات القاسية بسبب مقابلة تلفزيونية مع والدته من داخل مأوى العجزة، واتهمه المنتقدون بأنه يعيش حياته مرتاحاً في الخارج ويترك أمه مهملة في سوريا.