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الأفوكادو يساعدك في التخلص من الديدان المعوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الأفوكادو من الفواكه اللذيذة والمفيدة لصحتك، كما يمكن استخدامها لعلاج أمراض ومشاكل صحية ومنها التخلص من الديدان المعوية نتعرف على كيفية استخدام الأفوكادو والماء لعلاج الديدان المعوية، كما ذكر موقع "Step to health".



الأفوكادو يحتوى على كمية كبيرة من فيتامين E، الذى يحمى القلب من الأمراض ويوفر جرعة جيدة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وهذه المواد الغذائية تقلل من الكولسترول وتحمى الشرايين أثناء توسيع الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم.


وتساعد المركبات الموجودة فى الأفوكادو أيضًا فى عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى الأفوكادو أيضًا على حمض الأوليك، الذى يزيل الديدان المعوية والجذور الحرة.


وكذلك فإن الأفوكادو مصدر جيداً لفيتامينات أ، ب 6 وحمض الفوليك، لذا يوصى به للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى ومرض السكرى.


ويساعد الأفوكادو أيضًا على تقليل الغازات وتحسين الرؤية وتقليل نزف اللثة وتقوية العظام ومكافحة الأنفلونزا ونزلات البرد الشائعة والإسهال، علاوة على ذلك فهى مفيدة للإمساك وتخفيف الصداع ، بالإضافة إلى مشاكل أخرى.


المكونات :


قشرة أفوكادو كاملة.

كوب واحد من الماء (250 مل).

طريقة العمل


صب كوب الماء في إناء وأضف قشور الأفوكادو.

يُطهى المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

بعد أن يبرد المزيج اشربه على على معدة فارغة.




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