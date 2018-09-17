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تراجع ملحوظ لليرة التركية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استهلت العملة التركية تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، بتراجع ملحوظ في ظل ندرة السيولة واستمرار خسائر عملات الأسواق الناشئة، حسب موقع "بلومبرغ".



وجرى تداول الدولار بحلول الساعة 7:40 بتوقيت غرينيتش عند 6.2575 ليرة تركية، بارتفاع نسبته 1.43% عن إغلاق الجلسة السابقة، وذكر الموقع أن التداول كان ضعيفا اليوم الاثنين في إسطنبول.


وجاء انخفاض العملة التركية، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 4% مع قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس لوقف هبوط الليرة.


وانخفضت الليرة التركية خلال العام الجاري بنسبة 40% وسط مخاوف أن يؤجج ذلك معدلات التضخم في البلاد، وتسارعت وتيرة هبوطها مؤخرا، في ظل الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول مصير القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.




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