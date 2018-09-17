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إليكم 5 أطعمة ستساعدكم على التخلص من "نفخة البطن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



الشعور ب​النفخة​ مزعج جداً، هذه المشكلة تراود الكثير من ​السيدات​ اللواتي يشعرن بوجود غازات وألم في منطقة البطن بسبب النفخة. هناك العديد من الأطعمة كالخضار النيئة والبقوليات والحليب تسبب في زيادة الشعور بالنفخة، ولكن في المقابل هناك مجموعة أخرى من الأطعمة التي تساعد في التخفيف من هذا الشعور منها:


- ​الموز​ لأنه يحتوي على مادة البوتاسيوم التي تساهم في التخفيف من النفخة.


- ​اللبن​ العالي بالبروبيوتيك يحافظ على صحة الجهاز الهضمي وأيضا يخفف من الشعور بالنفخة.


- ​البابايا​تحتوي على أنزيمات تخفف من الشعور بالنفخة بشكل فعال.


- ​الليمون الحامض​ يساعد على تحسين الجهاز الهضمي ويخفف من النفخة.


- ​التفاح​ المقشّر يساعد على إزالة الانتفاخ.




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