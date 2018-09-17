تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 06:34:12 الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة |  2018-12-21 06:32:10 ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس |  2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ولادة نادرة لحيوان فريد! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ولد في حديقة دنفر الأمريكية، صغير آيآي، أندر نوع من الحيوانات المعرضة للانقراض، وينسب إلى نوع ليمو مدغشقر.



وذكرت مجلة "Live Science"، أن صغير الآيآي أطلق عليه اسم "نيمفادورا" تكريما للشخصية الخيالية في رواية هاري بوتر، نيفادورا تونكس. ويوافق اسم أمه "بيلاتريكس ليسترانج" أيضا تسمية إحدى شخصيات هاري بوتر الخيالية.



واكتشف هذا النوع من الحيوانات النادرة أول مرة، عام 1780، على يد الباحث بيير سونر، على الشاطئ الغربي لمدغشقر.


ويعتبر العلماء ليمو مدغشقر، آيآي، النوع الوحيد من فصيلة الليمور الناجية من الانقراض، والتي تعيش في العصر الحديث.


وتتميز هذه الثدييات (الشبيهة بالقرود)، بشعر أسود بني ناعم، وبذيل طويل وأصابع رقيقة جدا. وتعد حيوانات هذا النوع من الثدييات الممثل الرئيسي للحيوانات من فصيلتها، والتي تعيش حياة ليلية نشطة.




كلمات متعلقة

ولادة, نادرة, لحيوان, فريد!, فيديو,

تابعونــا

رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو) 2018-12-20 | 13:50:47

قام مواطن روسي من سيبيريا بتحدي البرد القارس بطريقة غير مألوفة، إذ خلع ملابسه في...

مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة مقتل السائحتين بالمغرب.. اعتقالات ومعلومات استخباراتية جديدة 2018-12-20 | 14:00:08

أوقفت الشرطة المغربية، الخميس، 3 مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنماركية...

دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 2018-12-20 | 12:29:59

دحض خبراء المناخ الادعاءات بوجود توقف مؤقت في تغير المناخ بين عامي 1995...

خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا 2018-12-20 | 10:39:57

أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت عن "اكتشاف مثير" بالقرب من منطقة مثلث برمودا الغامض،...

فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم 2018-12-20 | 08:41:01

تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأميركي بعد فضيحة بيع بيانات...

من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" من اليابان إلى أميركا.. العثور على "سمكة تسونامي الهاربة" 2018-12-19 | 15:00:49

عثر غواصون في خليج مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية، على سمكة لم تكن تعيش سوى...

كيف يمكن لفيسبوك معرفة مكانك حتى إذا أوقفت تشغيل التتبع؟ كيف يمكن لفيسبوك معرفة مكانك حتى إذا أوقفت تشغيل التتبع؟ 2018-12-19 | 13:30:47

توصل تقرير جديد إلى أن شركة "فيسبوك" جعلت من المستحيل على المستخدمين تجنب تتبع...

أم تستعين بالشرطة لإرسال ابنها إلى المدرسة أم تستعين بالشرطة لإرسال ابنها إلى المدرسة 2018-12-19 | 11:30:24

اضطرت سيدة أمريكية لطلب المساعدة من الشرطة، بعد أن رفض ابنها الكسول الذهاب إلى...

"حفل زفاف" لأب صيني على ابنته يفطر القلوب !!! "حفل زفاف" لأب صيني على ابنته يفطر القلوب !!! 2018-12-19 | 10:07:18

أقام رجل صيني "حفل زفاف" على طفلته الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات فقط والتي ترقد...

لعبة ببجي PUBG تجتاح العالم ... 200 مليون مستخدم لعبة ببجي PUBG تجتاح العالم ... 200 مليون مستخدم 2018-12-19 | 08:26:22

أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي "PUBG" الشهيرة أن عدد مستخدمي اللعبة حول العالم على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس سخنين تستضيف مكابي حيفا ستاد الدوحة رسميا السبت اولى مباريات الفريق الدوري المصادقة توثيق عملية سطو مسلح محطة وقود الزرازير ملثمان مسلحان ليلة الخميس صلاة التراويح مشاركة واسعة مسجد الفارق مدينة ام الفحم تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب عكا تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى القدس اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم اتهام شاب محمد يوسف شناوي حليصة حيفا قتل يهودي اطلاق نار اصابة عملية قومية كرهه لليهود اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com