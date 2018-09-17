كشف جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، عن غضبه من الجلوس على مقاعد الاحتياط أمام ليفربول الإنجليزي، بنهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

ولم يشارك بيل كأساسي، ولكن مع دخوله استطاع تسجيل هدفين ليقود بهما الفريق الملكي للفوز على الريدز بنتيجة 3-1، ومنح الميرنجي اللقب للمرة الثالثة على التوالي.وقال بيل، في حوار مع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "كي أكون صادقًا، شعرت بالغضب لعدم المشاركة كأساسي في نهائي كييف، إذ كنت جاهزًا وأُسجِل الأهداف".وتحدث الدولي الويلزي عن هدفيه بنهائي الأبطال، موضحًا: "في بعض الحالات يجب أن تقوم باتخاذ قرار جريء وستحصل على أفضل نتيجة، ففي لقطة الهدف الأول لقد كنت أعلم أين ستذهب الكرة، في اللحظة التي سددتها عرفت بأنها تسديدة جيدة".وأضاف: "السقوط بعد تسجيل الهدف لم يكن مؤلمًا ولم أشعر به، كل شيء حدث بسرعة، ذهبت للاحتفال ورأيت اللاعبين يركضون خلفي".وأردف: "هدفي أفضل من هدف كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس؟ هذا ليس قراري ولكن لم أفهم كيف لم يتم اختيار الهدف الذي سجلته في قائمة أفضل 10 أهداف بالبطولة، يجب أن تتم إقالة القائم على هذه الاختيارات".وواصل: "أما الهدف الثاني، فأنا دائماً أحاول تسديد الكرة بطريقة صعبة على حارس المرمى، لقد أخبرت كاريوس (حارس ليفربول السابق) أن الأخطاء تحدث، ولكن لسوء حظه حدثت معه في النهائي، لقد توقعت منه أن يتصدى لتسديدة الهدف الثاني".وتابع: "خروج كريستيانو رونالدو؟ بالطبع الوضع الآن مختلف عما كان من قبل، لقد كان يتواجد معنا لاعب عظيم مثله، أما الآن أعتقد أن الفريق بات أكثر جماعية".وبسؤاله عن مدربه الحالي جولين لوبيتيجي، أجاب: "إنه يتحدث اللغة الإنجليزية وهذا يساعدني جدًا، أتحدث الإسبانية ولكن لا أستطيع شرح الكثير من التفاصيل للمدرب بها، الإنجليزية أفضل بالنسبة لي".وأكمل: "لوبيتيجي أفضل من زيدان؟ لا أريد الإجابة عن هذا السؤال".وعن إمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي، أوضح: "العودة إلى الدوري الذي بدأت فيه شيء جميل جدًا؛ لأنك ستشعر بالحنين، لكن أنا الآن سعيد باللعب والفوز بالبطولات مع أفضل فريق في العالم".