تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 06:05:18 المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم |  2018-12-18 05:59:00 حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل |  2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |  2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تمديد أمر حظر نشر تفاصيل حادثة العثور على جثة سمير ابو زيد بسيارة محروقة في الجولان يوم الجمعة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فرضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين , أمر حظر نشر على تفاصيل حادثة العثور على جثة المواطن سمير ابو زيد  داخل سيارة محروقة في منطثة تقع بين  مسعدة ونمرود ف يالجولان صباح يوم الجمعة الماضي .



وشددت المحكمة على ان امر حظر النشر ساري المفعول على كل ما يتعلق بتفاصيل الحادثة , حيث تقرر فرض حظر النشر لمدة 23 يوما حتى يوم 10-10-2018 .


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

تمديد, أمر, حظر, نشر, تفاصيل, حادثة, العثور, على, جثة, سمير, ابو, زيد, بسيارة, محروقة, في, الجولان, يوم, الجمعة,

تابعونــا

المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم المصادقة على تعيين نتنياهو وزيرا للجيش بشكل دائم 2018-12-18 | 06:05:18

صادق الكنيست الاسرائيلي، الاثنين، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا...

حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل حالة الطقس: تساقط للأمطار حتى الخميس المقبل 2018-12-18 | 05:59:00

اليوم الثلاثاء تبقى الأجواء باردة نسبياً وتسقط أمطار أحياناً، وخاصة في شمال...

رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار 2018-12-17 | 22:53:18

شهدت مدينة رهط مساء اليوم الاثنين شجار عنيف تخلله اطلاق نار كثيف مما ادى الى وقوع...

الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال 2018-12-17 | 22:47:05

عقدت وزارة الداخلية وقسم كبير لإدارة الموارد البشرية ومركزي الإرشاد والتطوير في...

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وادي عارة اصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز سائق حافلة اسعاف حيفا نقل امرأة اغمي عليها مستشفى رمبام كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفقسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة شكوك بيكتيريا ليستيريا شوبرسال حمص منتوج 1 كغم منتج طحينة الشركة فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالسائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص طفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com