تمديد, أمر, حظر, نشر, تفاصيل, حادثة, العثور, على, جثة, سمير, ابو, زيد, بسيارة, محروقة, في, الجولان, يوم, الجمعة,

فرضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين , أمر حظر نشر على تفاصيل حادثة العثور على جثة المواطن سمير ابو زيد داخل سيارة محروقة في منطثة تقع بين مسعدة ونمرود ف يالجولان صباح يوم الجمعة الماضي .

وشددت المحكمة على ان امر حظر النشر ساري المفعول على كل ما يتعلق بتفاصيل الحادثة , حيث تقرر فرض حظر النشر لمدة 23 يوما حتى يوم 10-10-2018 .